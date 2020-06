Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend, 23. Juni, gegen 21 Uhr in der Dürkheimer Salinenstraße mit 1,95 Promille erwischt. Die Beamten waren eigentlich in einem anderen polizeilichen Einsatz unterwegs. Dabei sind sie auf den Fahrradfahrer getroffen und haben kontrolliert. Weil sie bei dem 25-Jährigen Atemalkohol bemerkt haben, ließ er sich freiwillig testen. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,95 Promille. Daher entnahmen sie ihm eine Blutprobe. Nun wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.