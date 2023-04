Gleich sechs Raser hat die Polizei am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr bei einer Kontrolle im Hausener Weg in Bad Dürkheim erwischt. Der Schnellste war mit 46 Stundenkilometer unterwergs, erlaubt waren höchstens 30. Bei der zweiten Kontrolle in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand kam trotz starkem Verkehrs in beide Fahrtrichtungen zu keinem Verstoß gegen das Tempolimit.