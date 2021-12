Nach dem Brand in der Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim am Dienstagmorgen schließt die Polizei aufgrund des aktuellen Ermittlungsstands einen technischen Defekt aus, teilt sie am Mittwochmorgen mit. Sie ermittelt daher wegen Brandstiftung weiter. Bei dem Feuer in einem Patientenzimmer war nach ihren Angaben ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Der Patient, der sich in dem betroffenen Zimmer befand, sowie eine Klinikmitarbeiterin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Station evakuiert werden. Die Dürkheimer Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Rettern angerückt, um den Brand zu löschen. Anschließend lüftete sie auch das komplette Stockwerk.