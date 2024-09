In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr wegen eines Brandmelde-Alarms während des Wurstmarkt-Betriebs zur Median-Klinik in der Kurbrunnenstraße ausrücken. Nachdem der Alarm die Wehr um 23.30 Uhr erreichte, rückten zehn Kameraden unter der Leitung von Thorsten Schacht mit der Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen zum Einsatzort aufs – begleitet vom DRK und der Polizei. Als Brandherd entpuppte sich im Inneren der Klinik ein Mülleimer, in dem Papier in Brand geraten war.

Reibungsloser Einsatz, keine Verletzten

„Für die Wache, die bei uns standardmäßig am Wurstmarkt ist, war das ein kleiner Einsatz, da nur noch eine geringe Rauchentwicklung bekämpft werden musste. Wir haben hauptsächlich für eine gute Raumbelüftung gesorgt“, berichtete Wehrleiter Karlheinz Bayer. Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt wurde, war der Einsatz nach einer knappen halben Stunde beendet. „Obwohl der Wurstmarktbetrieb mit vielen Passanten in der Kurbrunnenstraße noch in vollem Gang war, ist der Einsatz reibungslos verlaufen und es ist auch keine Person zu Schaden gekommen“, informierte Bayer.