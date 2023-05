Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Und jetzt auch noch Corona!“ Menschen, die wegen Mobbing, widrigen Umständen oder Einsamkeit in die Suchtspirale geraten und ärztliche Hilfe in einer Klinik suchen, haben gegenwärtig gemeinsam mit ihren Therapeuten diese zusätzliche Belastung zu schultern. Gelingt das?

In der Reha-Einrichtung in der Dürkheimer Median Rhein-Haardt-Klinik in der Sonnenwendstraße wollen Rehabilitanden mithilfe der Therapeuten raus aus der Suchtproblematik. Die Patienten