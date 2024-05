Über das Kipki-Förderprogramm, mit dem die Mainzer Landesregierung Klimaschutzprojekte der Kommunen unterstützt, erhält die Verbandsgemeinde rund 452.000 Euro. Das hat die für Klimaschutz zuständige Beigeordnete Silvia Schmitz-Görtler (Grüne) mitgeteilt.

Das Geld wird verwendet für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in den drei Grundschulen in Freinsheim, Weisenheim am Berg und Kallstadt sowie in den Kindergärten in Kallstadt und Bobenheim am Berg. Bereits mit LED-Lampen ausgestattet ist die Grundschule in Weisenheim am Sand, für die die Ortsgemeinde zuständig ist.

Außerdem erhält das Bürgerhaus in Erpolzheim LED-Lampen. Der Fuhrpark der Gemeinde Kallstadt (ein Bauhof-Fahrzeug und ein Lastenrad) wird auf E-Antrieb umgestellt. „Das bringt uns einen großen Schritt nach vorne“, freut sich die Beigeordnete. Die Verbandsgemeinde könne bei der Unterhaltung ihrer Schulen und Kindergärten damit dauerhaft Kosten sparen. In der Sitzung am 4. Juni muss der Verbandsgemeinderat noch zustimmen.

Die Stadt Bad Dürkheim will einen Großteil ihrer Kipki-Zuwendungen ebenfalls in die LED-Umrüstung stecken.