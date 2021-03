Im Frühjahr 2020 ist die Energiekarawane durch Bad Dürkheim gezogen und hat einen kostenlosen Energiecheck für kleine und mittelständische Unternehmen angeboten. Am Mittwoch werden die Ergebnisse präsentiert.

Die Veranstaltung, die in digitaler Form um 18 Uhr beginnt, steht unter dem Motto „Nachhaltiges Gewerbegebiet: Klimaschutz im Bruch – Wie können Unternehmen von erneuerbaren Energien profitieren?“.

Bei der Energiekarawane hat ein Energieberater beispielsweise eine energetische Prüfung des Gebäudes vorgenommen oder den Unternehmen Hinweise darauf gegeben, wie durch ein anderes Beleuchtungskonzept Energie und damit der Ausstoß von CO 2 eingespart werden kann.

Um die CO 2 -Bilanz zu verbessern, hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt, auch Unternehmen bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz zu unterstützen. Am Mittwoch werden daher nicht nur die Ergebnisse der Energiekarawane vorgestellt, sondern es stehen auch Vorträge auf dem Programm. Unter anderem stellt Peter Zentner von der Energieagentur Rheinland-Pfalz ab 18.10 Uhr das Projekt „Chancen und Potenziale in kommunalen Gewerbegebieten“ vor. Anschließend widmet sich der Dürkheimer Professor Thomas Giel den Chancen und Möglichkeiten von erneuerbaren Energien im Gewerbegebiet. Um 18.50 Uhr werden dann die Ergebnisse der Energiekarawane präsentiert.

Link zur Anmeldung und weitere Informationen unter www.bad-duerkheim.de/energiekarawane.