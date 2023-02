Die Stadt Bad Dürkheim will dem Klimapakt Rheinland-Pfalz beitreten. Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt votierten einstimmig für dieses Vorhaben. Entschieden wird es im Stadtrat am 14. Februar. Mit dem Beitritt bekennt sich die Kommune zu den Klimaschutzzielen der Landesregierung. Diese sehen vor, dass die Kommune klimaneutral im Korridor zwischen 2035 und 2040 werde. Als Leistung erhält die Kommune vom Land eine intensive Beratung durch die Energieagentur Rheinland- Pfalz und das Kompetenzzentrum für Klimafolgen. Eventuell komme die Stadt auf diese Weise an zusätzliche Fördermöglichkeiten, sagte Petra Müller, Sachgebietsleiterin in der städtischen Bauabteilung. Im Klimabeirat sei man sich einig gewesen, hier schnell zu sein und, sobald es gehe, ab März beizutreten. Genommen werde zwar jede Kommune, es sei aber sinnvoll, bei den ersten zu sein, um früh an die Beratungen zu kommen. Es sei begrüßenswert, beim Klimapakt vorne mit dabei zu sein, sagte Markus Wolf (CDU): „Das kann ein wertvoller Beitrag sein.“