Der Kreis Bad Dürkheim will dem kommunalen Klimapakt des Landes beitreten. Dem hat der Kreistag am Mittwoch zugestimmt. Den Antrag darauf und auf zwei weitere Maßnahmen hatte die SPD-Fraktion gestellt. „Der Klimapakt ist ein Segen für die Kommunen in Rheinland-Pfalz“, sagte Reinhold Niederhöfer (SPD). Außerdem soll der Kreis einen Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation stellen. In Aussicht stehen für den Kreis Mittel in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Außerdem soll die Verwaltung eine Konzeption für den besonders wirksamen und nachhaltigen Einsatz der Mittel vorlegen. Markus Wolf (CDU) sprach von einem guten Programm. Da aber nur 50 Kommunen im Jahr dem Klimapakt beitreten könnten, sei er gespannt, wie das Auswahlverfahren laufen werde.