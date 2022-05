Der Klimabeirat wird für die Teilgebiete des derzeit diskutierten Flächennutzungsplans der Stadt Bad Dürkheim Leitlinien formulieren. Das hat das Gremium am Montag auf Vorschlag seines Vorsitzenden Thomas Giel (Grüne) beschlossen. In diesen Leitlinien werden „Philosophien und Ideen“ beschrieben, die bei einer späteren Umsetzung des Flächennutzungsplanes beachtet werden sollen.

Bedenken gegen Versiegelung

In der Diskussion äußerte Matthias Erstling, der beim Klimabündnis aktiv ist, große Bedenken, weitere Flächen zu versiegeln. Seit den 1960er-Jahren seien weite Flächen im Stadtgebiet zugebaut worden. Dies habe negative Konsequenzen auf das Stadtklima und die Artenvielfalt. Gleichzeitig sei die Ansiedlung von Gewerbe, das die Energiewende vorantreibt, sowie die Schaffung von Wohnraum nötig, heißt es in einem Positionspapier des Dürkheimer Klimabündnisses. Um dies zu verbinden, sei eine „fantasievolle Verdichtung“ und die multifunktionale Nutzung bereits bebauter Flächen nötig, schlägt das Klimabündnis vor.

Bedenken gegen den Flächennutzungsplan äußerten auch Norbert Pfaff und Sibylle Heissler, die die Arbeit der Winzer durch die im Entwurf vorgesehene Reduzierung der Weinbergfläche nicht wertgeschätzt sah. Michael Wolf wies darauf hin, dass die Winzer allein durch Straßenbau schon zahlreiche Flächen verloren hätten.

Axel Mattern gab zu bedenken, dass beispielsweise Gewerbeflächen, die die Stadt Bad Dürkheim nicht in ihrem Flächennutzungsplan ausweise, über die Regionalplanung in anderen Gemeinden entstehen. Der Klimabeirat will nun Arbeitsgruppen bilden, die die Leitlinien für einzelne Teilgebiete vorbereiten und diese in zukünftigen Sitzungen beschließen.