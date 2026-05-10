Die Stadt prüft vier Parkplätze weniger auf dem Stadtplatz. Klimabündnis-Sprecher Matthias Erstling will viel mehr und wirbt für eine große Fußgängerzone.

„Es erscheint mir wie ein Wunder, dass nun endlich die Frage einer Umgestaltung des Stadtplatzes in Verwaltung und Ausschüssen diskutiert wird, dass sich nun politische Organe wie der Gewerbeverein auf Schritte zum Ziel einer lebendigen Innenstadt einigen können“, schreibt Matthias Erstling in einer Stellungnahme zu unserer Berichterstattung über Überlegungen der Stadtverwaltung, die Parkfläche auf dem Stadtplatz zugunsten einer Fußgängerverbindung zwischen Römerstraße und Römerplatz zu verkleinern.

Erstling ist einer der Sprecher des Klimabündnisses der Naturfreunde. Ihm gehen die Überlegungen nicht weit genug: „Als Verfechter eines autofreien Stadtplatzes finde ich die Erweiterung des Lebensraums Mensch auf der Fläche von vier Parkplätzen schwach. Seit wann ist Bad Dürkheim so zaghaft?“

Wenn das Angebot des Gewerbes passe, würden weiterhin Menschen in der Innenstadt einkaufen und sich treffen. Andere Städte zeigten, dass der Handel profitiere. „Lasst uns eine lebendige große Fußgänger-Innenstadt zwischen Ludwigskirche, Schlossplatz, Römerstraße bis zum Dürkheimer Haus und den gesamten Stadtplatz schaffen! Und einen Pendelbus einrichten, der alle zehn Minuten vom Wurstmarktplatz über die Leiningerstraße zum Dürkheimer Haus fährt und alle umsonst (im Parkticket enthalten) mitnimmt, die fahren möchten“, appelliert Erstling.