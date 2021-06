Fußgänger und Radfahrer sind vom Klimabündnis Bad Dürkheim dazu aufgerufen, sich am Samstag, 5. Juni, 11 Uhr, am Riesenfass an einer Demonstration zur Mobilitätswende zu beteiligen. „Alle sollten Plakate am Körper, in der Hand beziehungsweise an den Fahrrädern haben, auf denen zu einer Verkehrswende im Sinne des Klimaschutzes aufgefordert wird“, heißt es in einer Ankündigung des Klimabündnisses.

Zu Fuß durch Innenstadt

Vom Fass aus bewegen sich Gruppen von drei bis vier Personen durch die Stadt. Fußgruppen sollen durch den Kurpark und die Innenstadt laufen, Radfahrer können auch im Umfeld in die Pedale treten. Laut Klimabündnis fährt eine Radgruppe ins Gewerbegebiet Bruch, um die Leiter der dortigen Geschäfte auf die Notwendigkeit guter Radstellplätze hinzuweisen. Jede Gruppe beendet ihre Aktion selbstständig gegen 12 Uhr oder kommt zum Ludwigsplatz. Dort hat das Klimabündnis von 11.30 bis 13 Uhr einen Infostand. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Corona-Regeln einzuhalten sind.