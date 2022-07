Das Klimabündnis der Naturfreunde informiert am Samstag, 16. Juli, auf dem Römerplatz in Bad Dürkheim zwischen 11 und 16 Uhr unter anderem über die Möglichkeit, mithilfe von Balkonmodulen Strom zu produzieren. „Balkonmodule bieten auch Mietern die Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen“, sagt Gerhard Rügauf vom Klimabündnis. Wolfgang Müller, Geschäftsführer des Solar-Info-Zentrums in Neustadt, beantwortet Fragen zu den Modulen. Außerdem berät die Firma Weinstraßen-Energie zum Thema E-Mobilität und Wallboxen, und es gibt Informationen zum „Energiedach“-Angebot der Stadtwerke Neustadt.