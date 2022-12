Die als Klimakleber betitelten Umweltaktivisten der Letzten Generation, wie sie sich selbst nennen, schaffen es mit ihren radikalen Protestaktionen seit Wochen immer wieder in die Schlagzeilen. „Die politischen Reaktionen hierauf erschrecken uns“, meldet sich nun das Klimabündnis Dürkheim in der Angelegenheit zu Wort. „Hier werden junge Menschen diffamiert, die sich für zukünftiges Leben von uns Menschen einsetzen“, heißt es in einem Brief, den das Klimabündnis direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie an die Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis (SPD), Johannes Steiniger (CDU) und Misbah Khan (Grüne) gerichtet hat. Straßenblockaden und ziviler Ungehorsam seien auch eine Form demokratischer Beteiligung. Statt die Letzte Generation mit Terroristen gleichzusetzen und über höhere Strafen zu reden, sollten die adressierten Politiker die Zukunftsängste dieser jungen Leute ernst nehmen, das Gespräch mit ihnen suchen und sich schnellstens für wirksamen Klimaschutz und Freiheitsrechte einsetzen, fordert das Klimabündnis.