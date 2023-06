Wie stehen die Bad Dürkheimer Bürgermeisterkandidaten zum Thema Klimaschutz in der Stadt? Um das herauszufinden, hat das Klimabündnis Dürkheim der Naturfreunde Bad Dürkheim-Grethen Natalie Bauernschmitt (CDU) und Christoph Glogger (SPD) zu den Themenbereichen Klimaschutz, Energie, Mobilität und Artenvielfalt befragt. Eine der Fragen: Wie lässt sich innerstädtischer Autoverkehr reduzieren? Bauernschmitt plädiert für ein Parkleitsystem, das „unnötige“ Fahrten und Staus vermeiden soll, sowie flächendeckende Angebote, um Alternativen zur Nutzung eines eigenen Autos zu schaffen. Mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, insbesondere in der Innenstadt, fordert Glogger, der auch den Dialog mit den Gewerbetreibenden suche. Er sehe in einem gemeinsamen Konzept mit weniger Autos in der Innenstadt einen Gewinn für alle. Alle Fragen und ausführlichen Antworten gibt es unter www.klimabuendnis-duerkheim.de.