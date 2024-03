„Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt: ,Klezmers Techter’ begeistern mit vielfältigem Repertoire“, schrieb diese Zeitung, als Gabriela Kaufmann (Klarinette, Bassklarinette), Nina Hacker (Kontrabass) und Almut Schwab (Akkordeon, Flöten, Hackbrett) im Jahr 2013 zum ersten Mal in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg aufspielten. Danach war das Ensemble aus dem Rhein-Main-Gebiet, eine der ganz wenigen rein weiblichen Klezmer-Formationen in Deutschland, 2017 nochmals da, und machte erneut gut Werbung für sich selbst. Kein Wunder also, dass das Trio vom Förderkreis nun für Samstag, 16. März, 19 Uhr, erneut in das ehemalige jüdische Gotteshaus eingeladen wurde. Das diesmal präsentierte Programm „Ava Olam“ wird beschrieben als ein „Mosaik aus traditionellen Melodien und Eigenkompensationen“. Karten (25 Euro) unter 06237 9750973, 06353 93053 oder vorverkauf@ehemalige-synagoge-weisenheim.de.