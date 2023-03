Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Schpilt a Freijlachs“ – Spielt ein fröhliches Lied – charakterisiert treffend das Konzertprogramm von Naschuwa: Die vier ambitionierten Musiker öffneten mit ihren hebräischen und jiddischen Klezmerstücken, Balladen und fein dosiertem jiddischen Humor den Blick auf das Leben in seiner Vielseitigkeit. In der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg trafen sie am Freitagabend auf ein begeistertes Publikum.

Mt dem traditionellen Freijlachs „A nacht in gan ejden“, das von der Hoffnung auf den Garten Eden erzählt, stimmten Thore Benz (Bass), Tom Damm (Gitarre und Darabouka),