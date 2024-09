Am frühen Sonntagnachmittag, 13.18 Uhr, ist am Ortseingang Freinsheim, von Ungstein kommend, ein Kleintransporter umgekippt. Dabei gab es Verletzte, informiert die Feuerwehr Freinsheim. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen auf der Seite liegenden Kleintransporter vor, die drei Fahrzeuginsassen waren bereits von Ersthelfern aus dem Wagen gerettet worden. Die Feuerwehrleute haben laut Wehr die weitere medizinische Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernommen. Kurzzeitig wurde die L455 aus Richtung Kallstadt/Ungstein kommend wegen der Einsatzmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Ein Verletzter wurde laut Wehrbericht mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen, die beiden anderen Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An dem Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte beteiligt, ausgerückt waren fünf Feuerwehrfahrzeuge. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz laut Feuerwehr beendet. Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort. Sie machte zum Unfallhergang keine Angaben.