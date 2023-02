Am Mittwoch gegen 7 Uhr ist ein Unbekannter mit einem Kleintransporter in der Weinstraße in Kallstadt gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Wochenende mitteilt. Der Täter ramponierte dabei sowohl den Baum als auch den Metallschutzbügel und flüchtete. Den Schaden schätzen die Beamten auf 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.