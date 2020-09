Am Donnerstag gegen 18 Uhr hat ein Unbekannter mit einem Klein-Laster die Bahnschranke in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim beschädigt. Laut Polizeibericht fuhr er von der A 650 kommend die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim und unter der sich absenkenden Bahnschranke durch. Dabei beschädigte er die Schranke – der Schaden beträgt 300 Euro – und flüchtete. Die Schranke funktionierte den Beamten zufolge weiter, sie informierten aber dennoch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH über die Beschädigung. Über den unfallflüchtigen Klein-Lkw ist nur bekannt, dass er ein weißes Führerhaus hatte und mit zwei jungen Männern besetzt war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.