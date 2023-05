In der Retzerstraße in Freinsheim wurde nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Mai, 21 Uhr und Sonntag, 28. Mai, 8.50 Uhr, ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia entwendet. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 250 Euro an. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder unter E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de. rhp