Ein Kleinkind ist bei einem Unfall am Mittwochmittag in der Freinsheimer Talweide verletzt worden. Laut Polizei hat das DRK das leicht im Stirn- und Rippenbereich verletzte Kind ins Krankenhaus gebracht. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Autos hatte ein Fahrzeug aus Richtung Alzeyer Straße übersehen, das durch die Rechts-Vor-Links-Regel eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Durch den Zusammenstoß rutschte das Kleinkind, das sich in einer Babyschale auf dem Beifahrerplatz befand, samt Schale nach vorne in den Fußraum. Warum die Babyschale in den Fußraum rutschte, ist Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro.