Im Haus für Kinder in Bad Dürkheim sind seit März nicht nur die Besucher winzig. Zwei sogenannte Tiny-Houses wurden speziell für die Kita angefertigt. Die Häuschen in Bootsform werden vielfältig eingesetzt und haben sogar Platz für eine weitere Gruppe geschaffen.

Über ein halbes Jahr habe die Herstellung der Tiny-Houses, was übersetzt „winzige Häuser“ heißt, gebraucht, erzählt Kita-Leiterin Michaela Grundmann. Eine Firma aus Freiburg hat die zwei Holz-Häuser, die ein wenig an die Arche Noah erinnern, gebaut. Dabei sei laut Grundmann auf Nachhaltigkeit geachtet worden, zum Beispiel mit einer Hanf-Dämmung und naturbehandeltem Holz.

Ende März fanden die Häuschen ihren Weg nach Bad Dürkheim – auf Rädern mit einem Schwertransporter. „Das war ein Spektakel“, erinnert sich Grundmann und lacht. Ein Kran habe die Tiny-Houses schließlich an ihren jetzigen Standort gehoben. „Ganz klar. Die bleiben jetzt hier.“

Die gut vier auf acht Meter großen Häuschen sind nicht nur von außen ein Hingucker. Auch innen wurden sie liebevoll und besonders praktisch gestaltet. „Den Innenausbau haben wir letztlich vorgegeben. Zumindest haben wir Wünsche geäußert, wofür wir es nutzen wollen und was genau in den Häusern vorhanden sein muss“, sagt Grundmann. Das eine Häuschen habe beispielsweise eine kleine separate Toilette, während das andere mit praktischen Einbauschränken ausgestattet wurde.

Neuer „Fuchsbau“

Das liegt laut Grundmann an der unterschiedlichen Nutzung der Tiny-Houses. „Das eine wird ausschließlich als Ausweichraum für Kleingruppen genutzt.“ So könne beispielsweise die Gruppe zur Sprachförderung oder die Vorschul-AG hier in aller Ruhe arbeiten. Das zweite Tiny-House habe es ermöglicht, die Kita um eine komplette Gruppe von 25 Kindern zu erweitern. Das Häuschen, das im hinteren Teil des Kita-Geländes steht, dient dabei als Anbau für das eigentliche Gebäude. Die „Füchse“, so der Name der neuen Gruppe, durften ab dem 12. April ihren kleinen „Fuchsbau“ in Augenschein nehmen.

So klein die Fläche der Tiny-Houses auch ist, so groß sei doch der Effekt bei Kindern und Erwachsenen gewesen. „Die Kinder waren erstaunt und direkt begeistert“, erzählt Grundmann. Auch von Mitarbeitern und Eltern habe es bisher nur positive Rückmeldungen gegeben. „Die Kollegen hatten anfangs Bedenken, ob die Fläche des Tiny-Houses wirklich ausreicht, um dort zu spielen und zu arbeiten. Mittlerweile sind sie aber alle begeistert von dem Platz, den es wirklich bietet“, sagt Grundmann.

Ansprechpartner für interessierte Kitas

Rund 300.000 Euro haben laut der Kitaleitung die beiden Tiny-Houses ohne Transport und Anschlüsse gekostet. Dazu kommen noch die Kosten für Spielmaterial, Möbel und Geschirr, das für die neu entstandene Gruppe angefallen sei. Doch die Anschaffung habe sich jetzt schon gelohnt. „Wir können uns noch mal ganz neu strukturieren. Es haben sich viele tolle Möglichkeiten eröffnet durch die Tiny-Houses.“

Mittlerweile bekommt das Haus für Kinder sogar Nachrichten von anderen Kitas, die Fragen zu den Tiny-Houses haben. „Das sind Kitas, die selbst überlegen, solche Häuser anzuschaffen. Die wollen dann wissen, wie wir zurecht kommen, wie wir sie nutzen und wer sie hergestellt hat.“ Für jede Anfrage hat Grundmann eine ganz klare Antwort: „Ich kann die Tiny-Houses nur empfehlen. Ich bin total verliebt. Am liebsten würde ich mir privat auch eins anschaffen“, sagt sie und lacht.