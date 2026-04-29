Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Dienstagabend einen kleinen Vegetationsbrand am Mitfahrerparkplatz Friedelsheim mit Sand selbst gelöscht. Wie Maximilian Fischer, Wehrführer der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim, auf Nachfrage mitteilt, konnten die 17 Wehrleute nach der Alarmierung um 18.10 Uhr beim Eintreffen allerdings gemeinsam mit dem Spaziergänger keine abgedeckte Brandstelle mehr finden. Der Spaziergänger hatte angegeben, dass sich zwischen zwei Rebzeilen eine Wiesenfläche von einem halben Quadratmeter durch eine noch brennende Zigarette entzündet hatte, die er mit Sand aus der Umgebung ablöschte und dann die Feuerwehr zu Hilfe rief. Fischer merkt an: „Bei der aktuell herrschenden Trockenheit ist die Entzündung von Wiesenflächen nicht unwahrscheinlich. Als wir die Einsatzstelle nach rund 15 Minuten wieder verließen, brannte aber definitiv nichts mehr.“