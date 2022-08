Zu einem kleinen Waldbrand ist die Dürkheimer Feuerwehr am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in die Verlängerung der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim gerufen worden. Laut Polizei waren rund 25 Quadratmeter Fläche betroffen. Das Feuer war bei Eintreffen der Kräfte bereits gelöscht, die Wehr kümmerte sich um die Brandnester. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt, vermutlich habe sich ein Misthaufen selbst entzündet. Hinweise unter 06322 963 0.