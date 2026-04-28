Das Voltigierturnier des Reitervereins Bad Dürkheim wird in Erinnerung bleiben. Eine Voltigiererin aus der Kurstadt landete dabei einen kleinen Coup.

Das war eine tolle Premiere von Mira Thiel in der Seniorenklasse. Die 22-jährige Voltigiererin aus Mannheim startete bei ihrem Heimturnier in Bad Dürkheim zum ersten Mal in der Seniorenklasse und landete überraschend auf Eckstein an der Longe von Konstantin Merk auf Rang zwei. Nur die gleichaltrige Bundeskadervoltigiererin Caroline Specht (Nidda) lag am Ende vor Thiel. „Ich bin insgesamt zufrieden“, sagte Thiel, „mit dem Technikprogramm sehr, in der Kür habe ich ein paar Übungen nicht so lange gehalten.“ Für Pflicht und Kür gab es eine Endnote von 7,7, das ist ein richtig gutes Ergebnis. 24 Hundertstel lag sie am Ende hinter Specht. In der Technik, in der die Voltigierer aus vorgegebenen Übungen ein Programm zusammenstellen, war der Rückstand auf Specht deutlicher. Aber die Note 7,1 ist bemerkenswert, damit distanzierte sie ihre rheinland-pfälzischen Konkurrentinnen um einen Startplatz bei der deutschen Meisterschaft deutlich.

Zuvor hatte Mira Thiel verfolgt, wie ihre jüngere Schwester Maya die Einzelkonkurrenz in der L-Klasse für sich entschied. Auch die 15-Jährige startete auf Eckstein an der Longe von Konstantin Merk. Am Ende lag sie drei Zehntel vor der Zweibrückerin Nelly Hofmayer. Mira Thiel räumte ein, vor dem Start ihrer Schwester aufgeregt gewesen zu sein. „Das ist aber eine andere Art Nervosität wie bei meinem eigenen Start“, bemerkte sie.

Die 15-jährige Maya Thiel sicherte sich im L-Einzel auf Eckstein (Longe: Konstantin Merk) die Siegerschleife. Foto: Andreas Danner

„Das hat alles gut funktioniert, wir haben fast nur positive Rückmeldungen bekommen“, freute sich Turnierleiterin Viola Rüffel über eine gelungene Veranstaltung. Die Freude wurde überstrahlt von Mira Thiels Erfolg. „Sie startete zum ersten Mal in der Seniorenkonkurrenz. Mit so einer guten Leistung habe wir nicht gerechnet“, bemerkte Rüffel, die zum Thiel’schen Trainerteam gehört. „Sie hat ihre Trainingsleistung abgerufen“, ergänzte sie zufrieden. Dass dann auch noch Maya Thiel ihre Konkurrenz für sich entscheiden konnte, sei das i-Tüpfelchen gewesen. „Wir haben uns alle gefreut, dass das so gut ausgegangen ist“, sagte sie. Da passte es gut ins Bild, dass auch die Basis-Gruppen mit Longenführerin Lena Conrad in Schritt- und im Galopp-Schritt-Wettbewerb vorne lagen.

Auch die Schrittgruppe des RV Bad Dürkheim auf Campyno mit Longenführerin Lena Conrad wurde mit Siegerschleifen geehrt. Foto: Andreas Danner

Für Mira Thiel ist die Verschnaufpause nur kurz. Ab Donnerstag ist die Psychologiestudentin international im Einsatz. Im belgischen Lier feiert sie ihr Debüt im Drei-Sterne-Seniorenfeld und trifft auf Konkurrentinnen wie die WM- und EM-Bronzemedaillen-Gewinnerin Alice Layher und die deutsche Meisterin Gianna Ronca. Sie startet allerdings nicht mit ihrem Pferd Eckstein, sondern turnt ihre Einzel-Übungen auf einem Pferd von Fortuna Saarburg. Schon im zweiten Jahr ist Thiel Teil des Saarburger S-Teams, das in Belgien in der Zwei-Sterne-Konkurrenz an den Start geht.

„Ich hatte schon noch mal Lust auf Team, auf die Gemeinschaft. Das ist ein echt schönes Gefühl“, erzählte sie. „Im Team bin ich deutlich weniger nervös, da ist mein Kürteil ja auch weniger lang, als im Einzel“, fügte sie an. Vor Turnieren reist die Mannheimerin, die in Heidelberg studiert, ein- bis zweimal in der Woche zum Training in die Weinstadt an der Saar und nimmt dafür eine Anfahrt von zweieinhalb bis drei Stunden in Kauf.