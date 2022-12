Sie feilen, sägen und bohren: „KiTec – Kinder entdecken Technik“ heißt das Programm, das bei den Kleinen Interesse für technische Zusammenhänge wecken soll. Seit zehn Jahren schon setzt die evangelische Kindertagesstätte in Weisenheim am Sand es regelmäßig um. So kurz vor Weihnachten geht es um Hirten aus Holz.

Den Kindern mache die Arbeit Spaß, bestätigt Dagmar Schneider, mit Holz arbeiten sie am liebsten. Sie hat vor zehn Jahren eine zweitägige Weiterbildung gemacht und arbeitet seither mit „ihren“ Kindern in deren Sinne. Sie ist bestrebt, die Projekte immer in all ihren Facetten zu beleuchten, denn das Hintergrundwissen ist für sie genauso wichtig wie der Herstellungsvorgang selbst.

Am Freitag feilten zwei Mädchen an Holzstücken. Man konnte sehen, dass sie das nicht zum ersten Mal taten. Sie wussten schon, wie man eine Feile halten muss, um Holz erfolgreich zu bearbeiten. Aktuell lautete ihre Aufgabe, eine Hirtengruppe mit Hirte, Schafen und Bäumen aus Holz herzustellen. Der Schraubstock sei die „dritte Hand“, die das Werkstück hält, hatte Schneider den Vier- und Fünfjährigen dessen fachgerechten Einsatz vorweg erklärt. „Manche Kinder machen's dann einfach, andere wollen erst wissen, was das alles ist“, beschrieb die Erzieherin die Herangehensweise der Kleinen. Aber selbst Kinder mit weniger Ausdauer hätten angefangene Stücke bisher immer fertig gemacht. An einer Wand im Gruppenraum hängen verschiedene Werkstücke. Am Fenster zum Freigelände hat Schneider ein Prisma aufgehängt. Es dient ihr zur Erklärung des Naturphänomens Regenbogen. Schneider nannte es „eine kleine Sache“, die Kinder nicht lernen müssten, sondern einfach erfahren könnten.

Ein anderer Aspekt ist für die Erzieherin, dass Mädchen und Jungen schon im zarten Alter lernen, zusammenzuarbeiten und dabei entdecken können, was ihnen Spaß macht. „Nur mit einem guten Beruf kann ich später auch ein selbstbestimmtes Leben führen“, ordnet die Erzieherin den Nutzen der Projekte ein.

Theorie statt Praxis

Am Freitag hatten die Vier- bis Fünfjährigen mit ihrer Erzieherin Besuch von Anja Heinzelmann von der „Wissensfabrik“, einer gemeinnützige Institution, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Mädchen und Jungen frühzeitig für MINT-Bildung – Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Informatik – zu begeistern. Die in Ludwigshafen ansässige und vor 14 Jahren gegründete Wissensfabrik liefert dabei die Projektideen und bietet Fortbildungsmöglichkeiten für die Erzieherinnen. Kitas und Schulen haben die Möglichkeit, eine Bildungspartnerschaft mit einem Mitglied der Wissensfabrik einzugehen. Bei diesen Partnerschaften stiften Firmen die Materialien. In der evangelischen Kita war das die Software-Firma Fasihi GmbH Ludwigshafen.

Die BASF gehört zu den Gründungsfirmen der Wissensfabrik. Kindern die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, weg von theoretischer Wissensentwicklung zu praktischem Erleben zu gehen, das sei das Anliegen der Wissensfabrik, so Heinzelmann.