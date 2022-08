Ein voller Erfolg war der Neustart der Erpolzheimer Kerwe am Wochenende. Obwohl nur zwei Höfe geöffnet waren, entpuppte sich das Fest bei bestem Spätsommerwetter als Publikumsmagnet. Es war zugleich die letzte große Dorfveranstaltung in diesem Jahr.

Es ging gleich gut los: Am Freitagabend kam die Landjugend bei krachenden Beats von Revoc beim Ausschank am Bürgerhaus mächtig ins Schwitzen. Zuvor war schon bei der Eröffnung mit Bürgermeister Alexander Bergner und Weinprinzessin Luisa fast kein Sitzplatz mehr am Bürgerhaus zu finden. Bergner nutzte die Gelegenheit, um das reduzierte Kerwe-Angebot zu erklären und um Verständnis zu bitten: Das Weingut Koob sagte kurzfristig wegen eines Trauerfalls ab, und der Hof von Regina Hilbert musste wegen Personalmangels geschlossen bleiben. Vom Kerwegeschehen hatten sich bereits sowohl der Winzerhof Koch als auch die Straußwirtschaft Hubach am Bahnhof zurückgezogen.

„Vier bis fünf Höfe wären schön“

„Wir haben in Erpolzheim aber trotzdem ein dankbares Publikum, das uns immer wieder besucht“, zog Bergner am Montag eine positive Bilanz. Aber auch die einheimischen Gäste nutzten die Gelegenheit nach zwei Jahren Corona-Pause zum Feiern. So hat die Landjugend, die mit den Landfrauen am Bürgerhaus vertreten waren, am Sonntagmorgen beim Kallstadter Winzerverein nochmal Riesling nachordern müssen. Verlass war auch in diesem Jahr auf die Helfer im Weingut Kohl. Der Betrieb hatte wieder seinen schönen Garten festtauglich gemacht. Hier genossen die Besucher nicht nur den Wein bei stimmungsvoller Musik, sondern auch das große kulinarische Angebot, das in diesem Jahr von Cater Keller stammte.

Nach der abgespeckten Spargelwanderung im Mai war die Kerwe schon die letzte große Veranstaltung im Ort. Denn einen Martinsmarkt Anfang November wird es zum dritten Mal hintereinander nicht geben, gab Bergner bekannt. Das habe das Organisationsteam rund um den Ziegenhof Schettgen aufgrund der unsicheren Lage beschlossen. „Es besteht aber Hoffnung, dass es im nächsten Jahr klappt“, so Bergner. Auch was den Fortbestand der Kerwe betrifft, ist der Bürgermeister optimistisch. „Wenn wir wieder vier bis fünf Höfe öffnen können, wäre das schön.“