An der Landstraße zwischen Freinsheim und Erpolzheim entdeckt ein Landwirt nachts Welpen. Nicht alle überleben. Es war nicht der erste Fall dieser Art.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Landwirt an der Landstraße zwischen Freinsheim und Erpolzheim mehrere Welpen entdeckt. Er verständigte die Polizei, die fünf Chihuahua-Mischlinge fand. Doch der Landwirt hatte in dieser Nacht mehr als diese fünf Tiere gesehen.

Wie alt die Welpen sind, soll ein Tierarzt feststellen. Foto: Wiesenbach/oho

Am Montag nahm er Kontakt zu Tierfreunden aus der Region auf. Diese suchten die Fundstelle nach weiteren Hunden ab. Mit dabei war die Freinsheimerin Marie-Louise Wiesenbach. 50 Meter von der nächtlichen Fundstelle entfernt bot sich den Helfern ein schlimmes Bild: Ein junger Hund war verendet und lag tot im Gras. Einen weiteren Welpen konnten die Tierschützer zwar in ihre Obhut nehmen. Doch der Welpe war stark geschwächt und starb wenige Stunden später beim Tierarzt. Ein älterer Hund, möglicherweise ein Elterntier, hätte in der Nacht das Weite gesucht, so Wiesenbach. Auch sei es möglich, dass es noch weitere Welpen gebe.

Überleben die restlichen Hunde?

Tierfreunde haben in der Nähe des Fundorts Wasser, Futter, Kamers und Lebendfallen aufgestellt, um die Tiere zu fangen und in Sicherheit zu bringen – bis Mittwoch aber noch ohne Erfolg. Wiesenbach hat die Hoffnung trotz der Hitze nicht aufgegeben: „Es heißt ja, dass Hunde an den Ort zurückkehren, an dem sie ausgesetzt worden sind.“ Dass die Tiere ausgesetzt wurden, hält sie für sehr wahrscheinlich.

Die Welpen wurden in eine Tierpension gebracht. Foto: Wiesenbach/oho

Besonders empört Wiesenbach, dass es nicht das erste Mal war. Bereits im vergangenen Jahr entdeckte eine Freundin Wiesenbachs zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand einen völlig abgemagerten und gesundheitlich schwer angeschlagenen kleinen Hund. Die beiden Frauen brachten ihn ins Frankenthaler Tierheim. „In den vergangenen vier bis fünf Jahren gab es in der Region Freinsheim, Weisenheim am Sand, Erpolzheim und Eyersheimer Hof immer wieder Meldungen von Sichtungen von offenbar ausgesetzten Hunden“, berichtet Wiesenbach. Teilweise seien diese auch bei der Polizei angezeigt worden – wie der Fund an Pfingsten. Die Kriminalpolizei Neustadt hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. „Grundsätzlich gilt, dass das Aussetzen von Tieren eine Straftat darstellt und großes Leid für die betroffenen Tiere verursacht“, so die Kripo Neustadt. Hinweise gibt es aber noch keine.

Einen der jungen Hunde entdeckten die Tierschützer tot im Feld. Foto: Wiesenbach/oho

Was passiert mit Fundhunden?

Doch wo sind die Welpen jetzt? Werden die Hunde „gesichert“, dann ist die Firma Dogstation24.de aus Hochspeyer für die Tiere zuständig – aber nur dann. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit der Verbandsgemeinde Freinsheim über die Unterbringung und Vermittlung beziehungsweise Rückgabe sogenannter Fundhunde abgeschlossen. Für die Suche sei das Unternehmen, das eine Tierpension betreibt, nicht zuständig, erklärt Klaus Schmidt, Chef von Dogstation.24.de. Wiesenbach kritisiert, dass dieses „Regelungsvakuum“ in der Nacht zum Montag dazu geführt habe, dass nicht alle Hunde gefunden und gesichert werden konnten.

Die fünf Welpen sind jetzt in der Tierpension in Hochspeyer untergebracht. „Ihr Zustand ist ganz okay, aber nicht gut. Ein Tier hat zum Beispiel Schürfwunden am Bauch“, sagt Schmidt, der auch als Hundetrainer arbeitet. Der Ernährungszustand sei in Ordnung, allerdings seien die Hunde ungepflegt. „Zum Beispiel sind die Krallen nicht geschnitten“, sagt Schmidt. Drei der fünf Tiere sind älter als die anderen beiden, schildert Schmidt die Einschätzung eines Tierarztes – die jungen Hunde stammen also wohl nicht aus demselben Wurf. „Wir päppeln sie jetzt auf“, erklärt er das weitere Vorgehen. Sie würden entwurmt, gechipt und geimpft. Anschließend würde man versuchen, sie zu vermitteln.

Bereits im vergangenen Jahr wurde dieser völlig abgemagerte Chihuahua-Mischling bei Freinsheim gefunden. Foto: Wiesenbach/oho

Doch Schmidt sagt: „Das muss endlich aufhören.“ Denn bereits im Dezember 2024 hatte seine Firma zwei Chihuahua-Mischlinge aufgenommen und letztlich erfolgreich vermittelt – darunter eine trächtige Hündin. Sie waren ebenfalls bei Freinsheim gefunden worden. Schmidt will nicht ausschließen, dass die Tiere von demselben Halter stammen, „der es nicht im Griff hat“.

Derweil bittet Wiesenbach Zeugen, sich zu melden: „Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben, zumal der Fundort sehr nahe an der Landstraße liegt.“

Hinweise

Hinweise nehmen die Polizei Neustadt, 06321 8540, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de, die Tierhilfe Bad Dürkheim-Freinsheim, die Sammelstelle für Tiere in Not (Erpolzheim) oder die Hundesicherung Tanja Axmann & Team entgegen.