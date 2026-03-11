Nicht nur für eine gelungenes Essen sind Rezepte wichtig. Sie können auch dabei helfen, mit Krisen oder anderen Menschen umzugehen. Und es gibt sie schon in der Bibel.

Für einen guten Kuchen oder ein leckeres Menü, das wir neu entdecken möchten, benötigen wir ein Rezept. Back- und Kochrezepte spielen eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Sie dienen nicht nur dazu, köstliche Gerichte zuzubereiten, sondern fördern auch Planung, Kreativität und Gemeinschaftssinn. Ohne Planung geht nichts in der Küche. Zutaten, Räumlichkeiten, in denen gekocht wird, sowie benötigte Utensilien zum Kochen müssen bereitstehen. Kreativität ist gefragt, wenn man das Rezept nach eigenem Geschmack variiert, nicht alle im Rezept vorgegebenen Zutaten vorhanden sind oder ein Küchengerät nicht wie erwartet funktioniert.

Der Gemeinschaftssinn erschließt sich vielfältig, wenn man nicht allein kocht und isst. In der Regel wird gemeinsam das Gekochte gegessen. Dabei sitzt man zusammen, genießt oder kritisiert das Essen, unterhält sich und tut so etwas gemeinsam. Die Gemeinschaft beim Kochen selbst ist so interessant, dass sich schon seit Jahren eine Vielzahl von Kochsendungen im Fernsehen großer Beliebtheit erfreut.

Verantwortung für unsere Welt

Nicht nur beim Backen brauchen wir Rezepte. Auch beim Umgang mit Menschen oder bei der Bewältigung von Problemen unterschiedlicher Arten sind Rezepte, Ideen, Anleitungen förderlich. Sie helfen uns dabei, ein Problem zu lösen und ein gutes Leben zu führen. Neben den Rezepten sind auch Betriebsanleitungen, Verfahrenstechniken, Erfahrungsberichte und vieles mehr nützlich.

Solche Rezepte finden sich auch schon in der Bibel. Sie gibt uns mit ihren Texten viele Vorschläge, wie wir unser Leben führen können: Die Bergpredigt zeigt uns verschiedene Werte für unser Leben, wie die Feindesliebe, Barmherzigkeit, Frieden stiften, Gottvertrauen. Die Schöpfungsgeschichte weist uns auf unsere Verantwortung für unsere Welt hin. In der Bibel wird uns in unzähligen Geschichten gezeigt, wie man mit Krisen umgeht. Die ganzen Briefe, die Paulus an die verschiedenen Gemeinden geschrieben hat, geben Rezepte für gutes Leben in den Gemeinden und noch vieles mehr.

Immer wieder Anpassung notwendig

Die Jugendzentralen im Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt setzen sich mit ihrer Arbeit dafür ein, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen auch Rezepte für ein gutes Miteinander mitzugeben. Das gelingt sehr vielfältig über Freizeiten, Bastelnachmittage, Ferienspielwochen, Schulungen, Arbeit in Jugendgruppen und -gremien und so weiter. Die pädagogischen Schwerpunkte ändern sich hier im Laufe der Jahre immer wieder.

Unsere Kollegin Petra Ludwig in Grünstadt hat das in ihrem Dienst immer wieder erlebt und sich entsprechend angepasst. Am vergangenen Samstag feierten wir ihr 25-jähriges Jubiläum. Anlässlich der Feier dazu haben sich die Ehrenamtlichen überlegt, ein Rezeptbuch mit ihren Lieblingsrezepten für Petra Ludwig zusammenzustellen. Das wurde ihr feierlich überreicht. Sie hat sich sehr gefreut. So kann sie für sich selbst oder auch bei ihrer Arbeit die Rezepte anwenden.

Der Autor

Klaus-Dieter Fritz ist Jugendreferent bei der Evangelischen Jugendzentrale Bad Dürkheim.