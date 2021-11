Sein Jahreskonzert gibt der Posaunenchor Friedelsheim-Gönnheim am Sonntag, 7. November, 17 Uhr, in der Protestantischen Kirche Friedelsheim unter dem Motto „Weiter geht’s“. Mitwirkende sind der Posaunenchor sowie Dirk Bichlmayer und Renko Anicker an der Orgel.

Wie bei den Konzerten des Posaunenchores üblich, beginnt die Veranstaltung mit klassischer Musik. Es erklingt das bekannte Prelude von Marc-Antoine Charpentier aus dem 17. Jahrhundert sowie ein Stück von Georg Friedrich Händel. Das Konzert geht weiter mit drei Beatles-Klassikern. Dann stehen Titel aus dem hohen Norden auf dem Programm wie der „Gotlands Bröllopsmarsch“ (Hochzeitsmarsch) und der „Sommarpsalm“. Zum Ausklang des Konzertes ist das Spiritual „O When The Saints“ und die „Pop Fanfare“ von Michael Schütz zu hören. Die Gesamtleitung hat Anicker

Geimpfte und Genesene können das Konzert ohne Anmeldung besuchen. Personen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, müssen einen aktuellen Test vorlegen und sich unter der Nummer 06237 9162034 vorab anmelden.