Das Architekturbüro Guhmann aus Maxdorf ist mit der Betreuung des Umbaus und der Erweiterung der Kita Regenbogen beauftragt. Der Ellerstadter Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung am Dienstag dem Büro grünes Licht für die weiteren Schritte gegeben. Dabei geht es zunächst um verschiedene Planungsphasen. Im Zuge der Erweiterung der Kita soll ein neuer Gebäudetrakt entstehen, der eine Mensa mit Kochküche umfasst. Im Haushalt der Gemeinde sind hierfür Kosten von 60.000 Euro in diesem Jahr und 595.000 Euro im kommenden Jahr geplant. Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) sagte, es sei wohl möglich, die Maßnahme umzusetzen, ohne dass die Kita für längere Zeit geschlossen werden muss.