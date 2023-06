Der Kita-Zweckverband Friedelsheim-Gönnheim hält am geplanten Einbau einer stationären Lüftungsanlage in der Kita „Weltentdecker“ fest. Das entschieden nun die Mitglieder.

Das Vorhaben hatte der Zweckverband im Januar beschlossen und im Februar die Gundermann GmbH aus Hauenstein für 594.000 Euro damit beauftragt. Sie errichtet auch die Lüftungsanlage für die Grundschule. Ein Zuschussbescheid für bis zu 444.000 Euro lag vor – unter der Bedingung, dass die Anlage am 9. Juni betriebsbereit ist. Diesen Termin konnte die Firma wegen Materialbeschaffungs- und Personalproblemen nicht einhalten. Auf Nachfrage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gab es die Auskunft, dass die Auszahlung bis 9. September zugesagt werde, wenn Gundermann erkläre, dass die Lüftungsanlage bis dahin betriebsbereit sein wird und die Schlussrechnung vorliegt.

Knappes Votum

Die Mitglieder des Zweckverbands befürchteten, dass sie schlimmstenfalls auf Kosten von mehr als einer halben Million Euro sitzen bleiben, falls die Firma auch den September-Termin nicht einhalten kann. Gundermann hatte per E-Mail zugesichert, dass die Anlage bis 6. September einsatzbereit sein werde, wenn die Lüftungsgeräte Anfang Juni bestellt würden. Das ist mittlerweile passiert, womit alle Voraussetzungen erfüllt sind. Dennoch bleibe für den Zweckverband ein gewisses Restrisiko, beurteilte die Bauabteilung der Verbandsgemeinde Wachenheim die Lage. Eine knappe Mehrheit entschied schließlich, den Auftrag aufrechtzuerhalten. Wäre der Zweckverband ausgestiegen, hätte er 100.000 Euro Planungskosten in den Wind schreiben müssen, sagte der Vorsitzende Peter Fleischer (FWG).

Klagen über mangelnde Sauberkeit

Daneben gibt es in der Kita schon länger Klagen über mangelnde Sauberkeit. Ein „ordentliches“ Putzergebnis sei nur möglich, wenn die Reinigungskräfte direkt ansprechbar seien, so die vorherrschende Meinung. Für 2024 muss die Verbandsgemeinde diese Leistungen neu vergeben, der Vertrag mit der bisherigen Firma läuft Ende 2023 aus. Die Neuausschreibung muss europaweit erfolgen, der Zweckverband hätte lieber eine eigene lokale Ausschreibung für Kita und Hort. Falls eine solche beschränkte Ausschreibung möglich ist, will er aus dem großen Vertrag der Verbandsgemeinde Wachenheim aussteigen.

Nach der Erweiterung des Kita-Gebäudes besuchen ab 1. Juni 164 Kinder (vorher 154) die Einrichtung, im Hort sind 24 Kinder. Der zieht aktuell vom Gönnheimer Gemeindezentrum zurück in sein altes Domizil, das er während des Anbaus hatte verlassen müssen.