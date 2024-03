Die Diskussion um die Zukunft der Kita-Landschaft in Freinsheim wollen die Fraktionen im Freinsheimer Stadtrat in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 7. März, aufgreifen und weiterführen (19 Uhr, Sitzungssaal VG-Rathaus). Zu diesem Zweck haben FWG, CDU, SPD, Grüne und FDP den Freinsheimer Stadtvorstand in einem gemeinsamen Antrag darum gebeten, den Punkt „Kindertagesstätten in Freinsheim – aktueller Stand und zukünftige Entwicklung“ auf die Tagesordnung zu setzen. Anlass für diesen Antrag ist die auf der Ebene der Verbandsgemeinde geführte Ausschussdebatte in der vergangenen Woche. Dabei ging es um den Umbau sowie die Sanierung der beiden Freinsheimer Kindergärten „Haus für Kinder“ und „An der Bach“. Die Mitglieder der gemeinsam tagenden Ausschüsse für Liegenschaften und Kindertagesstätten waren den Vorschlägen der VG-Verwaltung nicht gefolgt und brachten stattdessen den Neubau einer dritten Kita ins Gespräch (wir berichteten).

Die Stadtratsfraktionen wollen in der Sitzung am Donnerstag unter anderem über die zukünftige Auslastung der Kitas informiert werden. Dabei zielen die Fraktionen auf eine in die Zukunft ausgerichtete Gesamtkonzeption unter Berücksichtigung des geplanten Neubaugebiets Blumenau ab. Außerdem wollen die Ratsfraktionen wissen, ob der Verbandsgemeinderat plant, vor einer Entscheidung den Freinsheimer Stadtrat zu informieren. Der Verbandsgemeinderat wird am Dienstag, 19. März, über das Thema beraten.