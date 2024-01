Die Kinder der katholischen Kita in Weisenheim am Sand sind krisenerprobt: Im vergangenen Jahr machte die Einrichtung über die Region hinaus Schlagzeilen, weil dort Ratten entdeckt worden waren. Die Kinder und die Erzieherinnen mussten umziehen. 2024 droht sogar die Schließung. Grund ist, dass die Kirche in dem neuen, übergangsweise genutzten Gebäude, das der Gemeinde gehört, keine Miete zahlen möchte. Laut Elternausschussvorsitzender Anja Peikert müsste die Kita Ende Juli schließen, wenn sich Gemeinde und Kirche nicht auf eine Nutzung einigen. „Die Gebäudeträgerschaft liegt bei der Gemeinde, die Betriebsträgerschaft in der Hand der katholischen Kirche, die diese auch gerne behalten will. (...) Leider gibt es auf beiden Seiten Bedingungen, die aus derzeitiger Sicht nicht zusammengebracht werden können“, schreibt sie an die RHEINPFALZ. Wie Peikert telefonisch betont, geht es ihr und den anderen Eltern der 21 Kindergartenkinder vor allem um die Kinder.

