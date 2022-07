Wie weit sind die Planungen für den Neubau der Ungsteiner Kindertagesstätte? Das wollte die CDU-Fraktion im Stadtrat wissen.

CDU-Fraktionssprecher Markus Wolf erinnerte an einen Antrag der Christdemokraten aus dem Dezember 2018, auf dessen Grundlage ein Neubau der Kita Regenbogen auf einem Gelände in der Honigsäckelstraße diskutiert wurde. Der Antrag wurde damals in den Sozialausschuss verwiesen, sei dort aber nie detailliert besprochen worden, monierte Wolf. Mittlerweile hat auch die Montessori-Schule, die derzeit in der sanierungsbedürftigen Valentin-Ostertag-Schule untergebracht ist, Interesse an einem Neubau auf dem Gelände. Wolf sagte, er erwarte, dass Anträge, die in Ausschüsse verwiesen werden, dort auch diskutiert würden und „nicht im Nirwana“ landeten. Der bauliche Bedarf bestehe und die Nachfrage nach Kita-Plätzen werde nicht kleiner.

Stadt muss Grundstück kaufen

Der Knackpunkt bei den Neubauplänen: Die Stadt müsste zunächst das Grundstück kaufen. Dazu gab es vor einiger Zeit erste Gespräche mit den Eigentümern, die auch angeschrieben wurden. Danach herrschte aber wieder Funkstille. Jetzt sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), er habe kürzlich erneut mit einem der wesentlichen Eigentümer der Fläche gesprochen. Glogger erteilte der Hoffnung, dass ein Neubau schnell realisiert wird, im Stadtrat aber eine klare Absage: „Eine neue Kita in Ungstein ist in den nächsten drei bis fünf Jahren aus meiner Sicht nicht dran.“ Unter anderem das neue Kita-Gesetz stelle die Verwaltung vor große Herausforderungen. Das bedeute aber nicht, dass es keine Möglichkeit gebe, die Situation im derzeitigen Gebäude zu verbessern. „Wir müssen nicht auf den Neubau warten, um bei der Verpflegung etwas zu ändern.“

Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) erklärte, für sie habe Umbau und Sanierung der Valentin-Ostertag-Schule Priorität. „Da hätte ich gehofft, dass wir weiter sind.“ Die letzten Jahre seien gerade im Kita-Bereich sehr arbeitsintensiv gewesen: „Ich habe niemanden bei uns gesehen, der Däumchen gedreht hat.“ Hagen will dem Sozialausschuss bei der Sitzung im November eine Prioritätenliste mit den verschiedenen Projekten vorlegen.