Weil der Verteilungsschlüssel für die Personalkosten in Kindertagesstätten geändert wurde, erhält die Stadt Bad Dürkheim eine hohe Rückerstattung: Wie Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) im Stadtrat erklärte, beläuft sich die Summe auf 1,55 Millionen Euro. Die Personalkosten in Kitas werden von Land, Kreis und Kommunen anteilig getragen, die Änderung des Verteilungsschlüssels erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2021. „Das Geld wird sicherlich sinnvolle Verwendung finden“, erklärte Bauernschmitt.