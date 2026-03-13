Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte in Leistadt soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das sagte Bauamtsleiter Steffen Wietschorke am Donnerstag im Bauausschuss. Das Gremium hat die letzte Ausschreibung vergeben, es ging um die Wärmedämmung. Wie Wietschorke weiter sagte, seien im Lauf der Arbeiten 135.000 Euro für nicht geplante Leistungen hinzu gekommen. Unter anderem habe sich heraus gestellt, dass das Dach erneuert werden müsse. Auch seien Mehrkosten für Elektroarbeiten und ein behindertengerechtes WC angefallen. Insgesamt geht die Stadt jetzt von Kosten von 1,64 Millionen Euro aus, ursprünglich war mit 1,5 Millionen Euro gerechnet worden. Ein Teil der Mehrkosten sind laut dem Bauamtsleiter bereits 2025 bezahlt worden, sodass die 1,1 Millionen Euro, die im aktuellen Haushalt veranschlagt sind, ausreichen werden.