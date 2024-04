Wer sich mit Sauriern befasst, lernt auch Interessantes über ihre einstigen Lebensräume kennen. In der Kindertagesstätte Weltentdecker Friedelsheim/Gönnheim haben sich kleine Saurier-Freunde kreativ mit dieser Thematik beschäftigt. Die Idee kam den Kindern im morgendlichen Stuhlkreis: Sie wollten Landschaften gestalten, in denen die Saurier einst lebten. Das daraus entstandene Projekt lief über mehrere Wochen; mitgemacht haben Kinder aller Altersgruppen. Jetzt sind die schönen Ergebnisse im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim zu besichtigen.

Da tummeln sich Saurier in einer abenteuerlichen Vulkangegend. In einem anderen Modell zieht sich ein welliger Flusslauf durch die Ebene. Auch sieht man eine sandige Wüste, in der Saurierknochen liegen oder eine arktische Landschaft. In einem Baum ist das mit Eiern belegte Dinosaurier-Nest zu entdecken. Dass es auch Saurier gab, die im Meer lebten, zeigt eine weitere Arbeit.

„Saurier“-Ausstellung endet am Sonntag

Die Modelle wurden aus Alltags- und Naturmaterialien angefertigt, mitgebracht von den Kindern oder im Außengelände der Kita gesammelt. Ein Besuch im Pfalzmuseum mit museumspädagogischer Führung gehörte für die kleinen Modellbauer selbstverständlich dazu: Hier lief ein knappes Jahr lang die Sonderausstellung „Saurier“, die am kommenden Sonntag endet. Wer sich so ausgiebig mit der Welt der Saurier beschäftigt hat, der darf mit berechtigtem Stolz seine Werke vorzeigen. Gemeinsam mit den Erziehern Peter Herden und Kathrin Wiegner bauten Kristoph, Lennox, Ephraim, Louisa und Jule am Mittwoch ihre Landschaften in der Forschungswerkstatt des Pfalzmuseums auf. Hier können die Arbeiten noch einige Tage bestaunt werden.