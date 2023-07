Zwei Spenden brachten alles ins Rollen. 1882 hat ein gewisser Johann Ludwig Wolf der Stadt Wachenheim 100.000 Mark zur Errichtung eines Bürgerspitals zur Verfügung gestellt. In diesen Räumen konnte später mit einer weiteren Spende von 10.000 Mark eine „Kleinkinder-Bewahranstalt“ eingerichtet werden. Knapp 100 Jahre später wurden am 9. März 1973 die neuen Räume des Kindergartens unweit des Bürgerspitals mit der Adresse „Hinterm Graben 20“ feierlich eingeweiht.

160 Kinder in sieben Gruppen

Viele Wachenheimer werden sich noch an den verheerenden Brand im Juli 1988 erinnern, der den Kindergarten in Schutt und Asche gelegt hat. Nach der vorübergehenden Unterbringung der Kinder in der benachbarten Kurpfalzschule konnte nach einer umfangreichen Sanierung und dem Wiederaufbau der reguläre Betrieb am 16. Juni 1989 am alten Standort wieder aufgenommen werden. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Wachenheimer Kindergartens war die Übergabe des Erweiterungsbaus am 9. November 1996. Damals ist auf einen Vorschlag der Kinder nach einer Abstimmung auch der Name „Pusteblume“ entstanden.

Die Kita wird erweitert. Foto: jele

Die aktuelle Erweiterung durch einen neuen Gruppenraum soll Ende August beendet sein.

Zurzeit werden in der Pusteblume etwa 160 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Für sie gibt es sechs Gruppen, die Ein- bis Zweijährigen werden in einer Hortgruppe betreut. Die „Waldameisen“, die sich ausschließlich im freien Gelände überwiegend im Poppental und im Bereich des Mittelberges aufhalten, sind aus der Pusteblume komplett ausgegliedert.

Rübezahl mit Riesenkeule

Dirk Nöske war von 1977 bis 1979 in der Froschgruppe der Kita untergebracht. Er erinnert sich noch gut an seine Erzieherin Frau Dambach, die ihm sogar zu seiner Konfirmation eine Glückwunschkarte geschickt hat. „Ich weiß noch, dass wir unsere Faschingskostüme aus alten Tapetenresten immer selbst gebastelt haben. Einmal war ich Rübezahl mit der Riesenkeule“, erzählt der 50-Jährige lachend. Später sei er von 1990 bis 2007 mit dem Karnevalsverein „Stopperzieher“ an die Stätte seiner Kindheit zurückgekehrt, um für die Kinder „karnevalistisches Treiben“ zu organisieren.

Andrea Sorg, geborene Acker, war von 1974 bis 1976 im Wachenheimer Kindergarten. „Ich war in der Gockelhahngruppe von Frau Schneider. Für mich war es immer toll, wenn ich in eine andere Gruppe abgehauen bin. Ich war nicht so ein liebes Kind“, erzählt Sorg mit einem schelmischen Lachen. Sie habe immer in die Gruppe von Agnes Rupert gewollt. „Das war meine Lieblingskindergärtnerin, die war klasse“. Da ein Gruppenwechsel damals jedoch noch nicht erlaubt war, wurden der „Abtrünnigen“ immer Strafen wie Abspülen und Abtrocknen in der Küche aufgebrummt. „Trotzdem bin aber immer gern in den Kindergarten gegangen und habe auch keine negativen Erinnerungen an die damalige Zeit“, versichert sie. Auch jetzt habe sie noch regelmäßig Kontakt zu den Kindern aus ihrer Gruppe.

Nachdem Nadine Naab zu Jahresbeginn die Kita-Leitung von Bärbel Sutter übernommen hat, wurde sie gleich mit einer großen Aufgabe konfrontiert. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass die Pusteblume in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum begehen werde. Nun hieß es, neben der eigentlichen Arbeit in der Kita, die Jubiläumsfeier auf die Beine zu stellen. Unter der Federführung von Bettina Schultze wurde mit engagierten Eltern ein Organisationsteam gebildet, das sich seit Februar über den Ablauf des Festes Gedanken gemacht hat.

Festprogramm

Beginn um 14 Uhr mit einem Spielefest auf dem Gelände des TuS Am Alten Galgen. Ab 17.30 Uhr beginnt der offizielle Teil unter anderem mit einer Rede des Bürgermeisters Torsten Bechtel (CDU). Ab 18.30 Uhr spielt „Fresh Water“. Für Speis und Trank sorgen die Wachtenburgschänke sowie die Landfrauen. Eine Tombola verspricht attraktive Preise. Der Erlös des Festes wird für die Gestaltung des Kita-Außengeländes verwendet.