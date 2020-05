Nach Vorgaben des Landes sollen die Kitas ihr Betreuungsangebot in den nächsten Wochen wieder ausweiten. Sollten aufgrund der Hygiene-Auflagen in den Kindertagesstätten im Landkreis Bad Dürkheim Betreuungsplätze nicht angeboten werden können, wird der Landkreis auch im Juni die Elternbeiträge (Krippen- und Hortbeiträge) für die betroffenen Eltern übernehmen. Zur Entlastung der Familien hatte er bereits die Elternbeiträge für die Monate April und Mai in Höhe von insgesamt rund 150.000 Euro übernommen.