Der Kreiselternausschuss veranstaltet am Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, einen Online-Infoabend zum Thema „Kita-Beirat – Warum noch ein Gremium?“. Was bringt uns der Kita-Beirat? Welcher Arbeitsaufwand erwartet die Mitglieder des Kita-Beirats? Diese Fragen stellen sich gerade vor allem Elternvertreter in Rheinland-Pfalz. Die Kreiselternausschüsse Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Mainz-Bingen, Südwestpfalz, sowie der Stadtelternausschuss Frankenthal laden daher interessierte Kita-Akteure und Eltern zur Online-Veranstaltung ein. Ziel ist es – mit Referentin Karin Graeff, der Vorsitzenden des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz – viele Fragen zu beantworten. Anmeldungen unter www.kea-duew.de/veranstaltung. Infos unter E-Mail: kontakt@kea-duew.de.