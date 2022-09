2019 hat der Stadtrat ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Das eröffnet die Möglichkeit einer Förderung von bis zu drei Vorbild-Projekten mit insgesamt bis zu 200.000 Euro durch den Bund. Das erste Projekt steht nun fest.

Bauausschuss und Leistadter Ortsbeirat sprachen sich einstimmig dafür aus, dass die integrative Kindertagesstätte in dem Ortsteil energetisch auf den neuesten Stand gebracht wird. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1974, ab 1989 erfolgte die Erweiterung durch einen Anbau.