Wegen eines Kissens, das auf einem eingeschalteten Herd lag, ist die Dürkheimer Feuerwehr in der Nacht auf Montag in die Weinstraße Süd ausgerückt. Die Feuerwehr wurde um 0.20 Uhr automatisch von der Zentrale über einen verbauten Rauchwarnmelder alarmiert, teilte die Feuerwehr mit. Vor Ort trafen die 18 Feuerwehrleute auf eine völlig verrauchte Wohnung. Sie entfernten das Kissen vom Herd und lüfteten alles durch. Löschmaßnahmen waren laut Feuerwehr nicht erforderlich. Die Bewohnerin wurde zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.