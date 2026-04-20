Nach der Mandelblüte kommt die Kirschblüte. Im Dürkheimer Kurpark zeigen die Bäume derzeit ihr pinkes Kleid. Für Probleme sorgt ausgerechnet ein Dürkheimer Wahrzeichen.

Sie sind zahlenmäßig in der Minderheit, sie müssen sich aber hinter den beliebten Pfälzer Mandelbäumen nicht verstecken. Die Kirschbäume an den Dürkheimer Salinen zeigen derzeit, warum nicht nur in Japan Menschen in Verzückung geraten, wenn die Kirschblüte ansteht.

Dabei kann man durchaus von Hanami sprechen, wie die Kirschblüte im Japanischen genannt wird. Denn bei den Zierkirschen im Dürkheimer Kurpark handelt es sich um eine Sorte aus Fernost. Die Bäume gehören botanisch zur „Prunus serrulata – Kanzan“, wie die Leiterin der Dürkheimer Stadtgärtnerei, Patrizia Ziegler, mitteilt.

Diese japanische Blütenkirsche ist auch die Sorte, die in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn zu finden ist. Dort ist die Kirschblüte im Frühjahr sogar zum Touristenfaktor geworden und ein ähnliches Frühjahrsspektakel wie die rosa-weißen Mandelbäume in der Pfalz. Das Handy zücken viele Einheimische und Touristen angesichts der kräftig leuchtenden Bäume derzeit auch im Kurpark.

Bei den Zierkirschen handelt es sich um eine Sorte aus Fernost. Foto: Peter Kretzschmar

Pflegeleichte Bäume

Viel Arbeit hat die Stadtgärtnerei mit den Bäumen im Kurpark übrigens nicht. „Im jungen Alter muss man die Krone ein bisschen erziehen und im Alter ein bisschen pflegen, damit die Krone nicht vergreist“, sagt Ziegler. Manchmal treibe unterhalb der Veredlung die Unterlage aus. Diese müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei dann entfernen, „da diese weiß blüht und stärker als die Sorte wachsen würde“, wie Ziegler mitteilt.

Wasser ist im Kurpark kein Problem. Denn die Bäume werden durch die Beregnung der Rasenflächen gut versorgt, sagt Ziegler. Auch vom organischen Dünger für die Rasenfläche profitieren die Bäume gleich mit.

Die Zierkirschen sind nicht dafür da, um süße Früchte zu produzieren. Diese gelten allgemein als ungenießbar. Alles, was an diesem Baum wächst, wäre aber wahrscheinlich weder in der Geschmacksrichtung süß oder sauer zu haben – sondern ausschließlich salzig. Und das liegt am Standort. „Leider gibt es im Sommer oft Salzschäden an den Blättern“, erklärt Ziegler. Dann sei ein brauner Blattrand zu sehen. Das lasse sich leider nicht vermeiden, da die salzige Luft von der Saline durch Wind abgetrieben wird. Spätestens im nächsten Frühjahr ist das dann aber wieder vergessen, wenn die Bäume wieder pink vor den Salinen leuchten.