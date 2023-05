Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Friedelsheimer Gemeinderat hat am Dienstag grünes Licht für die Erweiterung der Kita Friedelsheim-Gönnheim gegeben. Weitere Beschlüsse: Was die Stunde geschlagen hat, darf die Glocke der Friedelsheimer Kirche auch weiterhin die ganze Nacht hindurch verkünden. In der unteren Hauptstraße (Ortsausgang Richtung Wachenheim) wird kaum zu schnell gefahren. Ein Stellplatz in Friedelsheim kostet künftig 7.300 Euro.

Im kommenden Kita-Jahr werden 161 Plätze in der Friedelsheim-Gönnheimer Kita gebraucht – eventuelle Zuzüge tauchen in dieser Zählung noch gar nicht auf. Die