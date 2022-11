„Über den Kirchturm hinaus“ heißt unsere Kolumne. Und über den Kirchturm hinaus schauen wir auf die Probleme und Sorgen der Welt, schauen wir aber auch auf das, was uns in der Welt mit anderen verbindet im Guten.

Über den Kirchturm hinaus geht unser Horizont und unser Denken. Wir denken eben nicht nur an uns, nein, wir sind offen für andere, für neues, für die Welt. Das ist gut und das tut Not, gerade auch in Zeiten wie diesen.

Nur, reicht das? Über den Kirchturm hinaus schauen wir wie über den großen Menschen, der im Kino vor mir sitzt. Ich schaue über ihn hinaus auf die Leinwand, über den Menschen vor mir hinweg auf die Illusion. Und im Urlaub schaue ich über das Alpenvorland hinaus auf die Berge und wünsche, ich wäre schon dort. Wir konzentrieren, fokussieren unseren Blick, um klar zu sehen. Wir fassen etwas ins Auge, heißt wir planen, beschäftigen uns damit, bedenken es, gehen es an, weil es uns wichtig ist. Und der Kirchturm? Der Kirchturm ist vielen als ortsbildprägende Architektur wohl noch wichtig. Aber sonst schauen viele, schauen immer mehr nur noch über ihn hinaus. Eben wie über den Großen im Kino, ein wenig verärgert, aber man kann irgendwie dran vorbei- oder über ihn hinausschauen.

Mehr als Architektur

Ein Kirchturm ist aber nicht nur Architektur, ist nicht nur ein Bauwerk. Ein Kirchturm ist vielmehr ein weithin sichtbares Bekenntnis: hier leben Menschen, die an Gott glauben, hier wird gebetet, hier hören Menschen auf Gottes Wort, hier wird Gottesdienst gefeiert, und hier ist Nächstenliebe nicht nur ein Wort, sondern hier wird sie gelebt.

Schauen wir nur über den Kirchturm hinaus, dann mögen wir seine Bedeutung nicht mehr erkennen, dann mag er manchen sogar zu einem Sinnbild stolzer Überheblichkeit werden. Dann mag mancher sich sogar über seine Präsenz ärgern. Anderen wird er egal. Und dann, dann dreht man ihm eben den Rücken und mit ihm der Kirche. Dabei ist es nicht die Aufgabe eines Kirchturms, Stolz und Hochmut zu zeigen, sondern er teilt den ureigensten Auftrag der Kirchen: nämlich zu dienen. Er zeigt die Zeit an, ruft zum Gebet, gibt Orientierung. Ganz einfach durch die Turmuhr, die Glocken und durch seine Größe. Aber noch viel mehr durch das, wofür er steht: den Glauben an das Evangelium. Also versuchen wir doch weniger über den Kirchturm hinaus in die Welt zu schauen, als vom Kirchturm aus. Von ihm aus erkennen wir, was in der Welt Not tut.