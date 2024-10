Wenn das Martin Luther und Jean Calvin wüssten! In einen pulsierenden Partyraum, in dem Nebelschwaden durch die Gewölbe ziehen und bunte Lichter im Takt der Musik blitzen, soll sich am kommenden Samstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr die altehrwürdige Schlosskirche in Bad Dürkheim verwandeln. Anlass ist ein „Kirchenrave“, den die evangelische Jugendzentrale in Kooperation mit der protestantischen Kirchengemeinde veranstaltet.

„Egal, ob man die neuesten Beats hören oder einfach nur mit Freunden feiern will – der ,Church Club’ bietet für jeden etwas“, versprechen die Organisatoren. Auflegen werden „DJ Matz-Up“ und „Die Stereo-Typen“. Es besteht aber auch für die Gäste die Möglichkeit, aktiv das musikalische Programm mitzugestalten: Mit einer Spotify-Playlist könne man seine Lieblingssongs einbringen und somit den Soundtrack des Abends mitprägen, heißt es in der Ankündigung.

Das Mindesteinlassalter wird mit 14 Jahren angegeben. Getränke und Snacks würden zu erschwinglichen Preisen angeboten, heißt es. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten (5 Euro) können unter www.jesaja.org/event/curch-club-rave-in-der-kirche-2024 heruntergeladen oder bei der Evangelischen Jugendzentrale, der Kirchengemeinde, dem Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt sowie im Mehrgenerationenhaus erworben werden.