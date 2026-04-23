Der Protestantische Kirchenbauverein unterstützt die Sanierung der Dürkheimer Schlosskirche mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro. Wie der Vereinsvorsitzende Alexander von Massow mitteilte, wurde die Summe innerhalb eines Jahres gesammelt. Einen großen Beitrag leistete zuletzt der Verkauf eines 70 Meter langen Osterzopfes. Die Finanzspritze kann die Kirchengemeinde gut gebrauchen, da ein anstehendes Großprojekt hohe Kosten verursacht. Nach Angaben von Dekan Stefan Kuntz belaufen sich die Investitionen für die Sanierung des Schlosskirchturms auf rund 953.000 Euro. Die Finanzierung setzt sich aktuell aus folgenden Posten zusammen: Die Stadt Bad Dürkheim steuert gut 95.000 Euro bei. Dazu kommen private Spenden in Höhe von 51.000 Euro, ein Landeszuschuss in Höhe von 30.000 Euro sowie ein Beitrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 25.000 Euro.