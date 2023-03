Angesichts der schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ruft die Deutsche Bischofskonferenz für das Wochenende des zweiten Fastensonntags (5. März) zu einer Sonderkollekte in allen katholischen Gottesdiensten auf. Mit den Einnahmen sollen die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Katastrophe fortgeführt und verstärkt werden. Die Gelder werden den katholischen Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind – vor allem Caritas international – zur Verfügung gestellt.